العهد اللبناني: هده حقيقة مفاوضات الأهلي لضم أحمد الصالح.. فيديو

كشف محمد شري مدير نادي العهد اللبناني حقيقة أنباء تفاوض النادي الأهلي مع لاعب الفريق السوري أحمد الصالح للانتقال الى القلعة الحمراء فى يناير المقبل.



وقال شري في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "التقارير تحدثت منذ اسبوعين عن وجود مفاوضات ولكن لا يوجد أي مفاوضات رسمية من جانب الأهلي مع اللاعب أو النادي".



وتابع "عقد اللاعب ممتد مع العهد حتى شهر 6 المقبل، لا يحق لأي نادي التفاوض مع الصالح قبل يناير وإلا سيكون مخالفًا للوائح الاتحاد الدولي، لم نتحدث حتى الان مع احمد الصالح من أجل تجديد عقده مع العهد".