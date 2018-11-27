وزير الدفاع يغادر إلى اليونان لحضور المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 7

غادر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، متوجهًا إلى اليونان لحضور فعاليات المرحلة الرئيسية للتدريب البحرى الجوى المشترك " ميدوزا -7 " .



كما يعقد القائد العام خلال الزيارة لقاء مع كبار المسئولين فى القوات المسلحة اليونانية لمناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وزيادة مجالات التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.



وتستمر فعاليات التدريب الذى تنفذه عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية غرب جزيرة كريت باليونان خلال عدة أيام وبمشاركة طلبة الكلية البحرية وعدد من أفراد البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب ، بما يساهم فى نقل وتبادل الخبرات وصقل مهارات العناصر المشاركة .



وتتضمن مراحل التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة الرئيسية من خلال إدارة أعمال قتال جوية وبحرية مشتركة، والتدريب على أعمال الاستطلاع الجوى والبحرى واعتراض الأهداف المعادية واكتشاف وتعقب الغواصات وتأمين الوحدات البحرية ضد الطيران المعادى باستخدام أسلحة الدفاع الجوى المختلفة وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المشتبه بها، كما تشارك عناصر من القوات الخاصة فى التدريب على أعمال الإبرار البحرى على الساحل.



ويعد التدريب المشترك " ميدوزا-7 " من أكبر التدريبات البحرية والجوية المشتركة التى تنفذ فى نطاق البحر المتوسط، وبما يعكس التقارب التام وتوحيد المفاهيم العملياتية بين القوات المسلحة لكل من مصر واليونان وقبرص للتعاون فى فرض السيطرة البحرية وتأمين الأهداف الاقتصادية والحيوية والتصدى لأى عدائيات محتملة.