خارجية البرلمان: حقوق الإنسان جزء من خطة التنمية الشاملة للدولة

عقدت لجنة العلاقات الخارجية، برئاسة النائب كريم درويش وبحضور النائب صلاح شوقى عقيل وكيل اللجنة والنائب طارق الخولى أمين سر اللجنة، اجتماعًا صباح اليوم، وذلك بحضور السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية.



وأكد كريم درويش، على أن اجتماع اللجنة مع السفير أحمد إيهاب جمال الدين إنما يستهدف تنسيق الجهود للتفاعل مع المجتمع الدولى بشكل أكثر فاعلية باعتبار أن قضية حقوق الإنسان قضية تهم المصريين أنفسهم وجزء من خطة التنمية الشاملة للدولة المصرية، فإذا كان هناك تعزيز للحقوق السياسية منذ ثورة 30 يونيو عبر تفعيل خارطة الطريق إلإ هناك نجاحات أخرى في مجال تكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي نص عليها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 عبر المبادرات الرئاسية في مجالات الصحة والإسكان والتعليم.



بدوره استعرض السفير أحمد إيهاب جمال الدين، جهود قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية وقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية ، وما هو مأمول، منها مؤكدا على أن مصر لديها آليات وطنية وآليات تصحيحية وآليات انتصاف كمنظومة كاملة لتكريس حقوق الإنسان وهي معنية به باعتبارها من أوائل الدول التي انضمت للإعلان العالمى لحقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية .