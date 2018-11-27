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أخبار العالم

لافروف: نأمل أن تتخذ أستانا خطوات نحو إتمام تشكيل اللجنة الدستورية السورية

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 06:57 م
صدى البلد
أ ش أ
أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف،/اليوم الثلاثاء/ عن أمله في أن يتخذ اجتماع أستانا المقرر يومي الأربعاء والخميس المقبلين خطوات مهمة نحو إتمام تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

وقال لافروف في كلمة -خلال منتدى "حوار تريانون" في باريس، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، إن "غدا وبعد غد سيعقد في أستانا اجتماع دولي جديد حول سوريا، ونأمل في أن تتخذ خلاله خطوات مهمة نحو إتمام العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية بمشاركة الحكومة السورية والمعارضة وممثلي المجتمع المدني".

يذكر أنه سيعقد في العاصمة الكازاخية أستانا جولة جديدة من المفاوضات حول التسوية في سوريا يومي 28 و29 نوفمبر الجاري.

وكانت الخارجية الكازاخية قد أكدت -في وقت سابق- أن جميع الأطراف المدعوة ستحضر جولة المفاوضات، فيما أكد المكتب الإعلامي للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا حضور المبعوث.
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