رامى رضوان بعد خسارة الأهلي: ما هذا الكوليبالي

شن الإعلامي رامى رضوان هجوما على لاعبى الأهلي بعد خسارة الفريق في مباراة المقاولون العرب التي أقيمت مساء اليوم على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري العام.



وكتب رضوان، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ‏‏‏الأهلي سيئ..يحزّن، ما هذا المستوى الرديء وما هذا الكوليبالي؟!؟!



وسقط النادي الأهلي بالخسارة من المقاولون العرب بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.