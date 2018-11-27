أحمد موسى: لو كملت في الكورة كان أدائي هيبقى أفضل من لاعبي الأهلي .. فيديو

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء بسبب أداء الأهلي السيئ، قائلا:" لو كنت كملت في الكورة كنت هلعب أحسن من أي واحد من لاعبي الأهلي"، مضيفا:" أنا زعلان على جمهور النادي الأهلي، والأهلي عمل كل حاجة وبيدفع ويشتري صفقات، ولكن في حاجة مش طبيعية في النادي".
وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:"عايزين نسمع خلال اليومين الجايين مين جاي ومين ماشي من النادي الأهلي، والمباراة القادمة هي الفرصة الأخيرة للنادي، ولن أتحمل هزيمة رابعة للنادي الأهلي".
وأكمل:" احنا كنا بناخد الدوري بدون هزيمة ولكن دلوقتي بنخسر مباريات كثيرة وإنتوا متعرفوش يعنى إيه كورة ولا إيه، وإحنا بنموت نفسنا عشان نشجع لاعيبة لا تستحق أن يتم تشجيعها ".
وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:"عايزين نسمع خلال اليومين الجايين مين جاي ومين ماشي من النادي الأهلي، والمباراة القادمة هي الفرصة الأخيرة للنادي، ولن أتحمل هزيمة رابعة للنادي الأهلي".
وأكمل:" احنا كنا بناخد الدوري بدون هزيمة ولكن دلوقتي بنخسر مباريات كثيرة وإنتوا متعرفوش يعنى إيه كورة ولا إيه، وإحنا بنموت نفسنا عشان نشجع لاعيبة لا تستحق أن يتم تشجيعها ".