أحمد موسى: لو كملت في الكورة كان أدائي هيبقى أفضل من لاعبي الأهلي .. فيديو

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء بسبب أداء الأهلي السيئ، قائلا:" لو كنت كملت في الكورة كنت هلعب أحسن من أي واحد من لاعبي الأهلي"، مضيفا:" أنا زعلان على جمهور النادي الأهلي، والأهلي عمل كل حاجة وبيدفع ويشتري صفقات، ولكن في حاجة مش طبيعية في النادي".



وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:"عايزين نسمع خلال اليومين الجايين مين جاي ومين ماشي من النادي الأهلي، والمباراة القادمة هي الفرصة الأخيرة للنادي، ولن أتحمل هزيمة رابعة للنادي الأهلي".



وأكمل:" احنا كنا بناخد الدوري بدون هزيمة ولكن دلوقتي بنخسر مباريات كثيرة وإنتوا متعرفوش يعنى إيه كورة ولا إيه، وإحنا بنموت نفسنا عشان نشجع لاعيبة لا تستحق أن يتم تشجيعها ".

