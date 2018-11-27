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أحمد موسى: لو كملت في الكورة كان أدائي هيبقى أفضل من لاعبي الأهلي .. فيديو

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:14 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء بسبب أداء الأهلي السيئ، قائلا:" لو كنت كملت في الكورة كنت هلعب أحسن من أي واحد من لاعبي الأهلي"، مضيفا:" أنا زعلان على جمهور النادي الأهلي، والأهلي عمل كل حاجة وبيدفع ويشتري صفقات، ولكن في حاجة مش طبيعية في النادي".

وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:"عايزين نسمع خلال اليومين الجايين مين جاي ومين ماشي من النادي الأهلي، والمباراة القادمة هي الفرصة الأخيرة للنادي، ولن أتحمل هزيمة رابعة للنادي الأهلي".

وأكمل:" احنا كنا بناخد الدوري بدون هزيمة ولكن دلوقتي بنخسر مباريات كثيرة وإنتوا متعرفوش يعنى إيه كورة ولا إيه، وإحنا بنموت نفسنا عشان نشجع لاعيبة لا تستحق أن يتم تشجيعها ".
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