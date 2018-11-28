بوروشينكو: أوكرانيا على أعتاب حرب شاملة مع روسيا



حذر الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، اليوم الأربعاء من خطر اندلاع حرب شاملة مع روسيا وسط تصاعد التوترات، بعد حادث مضيق كيرتش.



وقال الرئيس الأوكراني في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لا أريد أن يعتقد أحد أن هذه الأزمة مجرد لعبة، فنحن على أعتاب حربٍ شاملة مع روسيا"، مؤكدًا أن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين زاد، قد عزز من التواجد العسكري لبلاده بشكل كبير على حدودهما المشتركة.



وأضاف بوروشينكو: "وكما ترون، فقد تضاعف عدد الدبابات في القواعد الموجودة على طول حدودنا ثلاث مرات. لماذا تم نقلهم إلى هناك؟ وقد زاد عدد الوحدات التي أعيد نشرها على طول حدودنا بشكل كبير".



ومن المقرر أن ينشر الجيش الروسي أنظمة صواريخ أرض جو جديدة من طراز S-400 في شبه جزيرة القرم قريبًا، فيما يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه موسكو عن مخبأ للأسلحة زعمت أنها ضبطت من السفن الحربية الأوكرانية المعتقلة قبالة ساحل شبه جزيرة القرم يوم الأحد.



وأيد مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني اقتراح الرئيس بيترو بوروشينكو، فرض نظام الأحكام العرفية في البلاد بعد حادث مضيق كيرتش.