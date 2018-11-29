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أخبار البلد

مفاجأة بشأن المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:16 ص
المهندس المصري
المهندس المصري
سعيد العربي
قررت وزارة العدل السعودية، قبول الطعن المقدم بوقف حكم الإعـدام في قضية المهندس المصري علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعــدام، وإعادة فتح قضيته ومحاكمته من جديد، حيث قامت المحكمة العليا بإرجاع أوراقه لمحكمة الاستئناف، التي بدورها أعادته للمحكمة الجزائية لإعادة محاكمته من جديد، وكانت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج قد تواصلت بالنائب العام المصري ونقيب المهندسين وسفير الممكلة العربية السعودية في مصر للنظر في أمر القضية.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن شكرها للسفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والدكتور إيهاب عبد الحميد، والمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين والنائب العام المصري المستشار نبيل صادق لجهودهم الكبيرة واهتمامهم بمتابعة قضية المهندس المصري علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في السعودية.

جدير بالذكر أن زوجة المواطن المصري المهندس علي عبد الوارث عبد القادر أبو القاسم، والمحكوم عليه بالإعدام داخل المملكة العربية السعودية، المتهم بإدخال وترويج المخدرات قد تواصلت مع الوزارة وناشدتها بالتدخل لإيجاد حل للقضية.
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