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رياضة

الأهلي يذبح عجلا للتخلص من النحس .. صور

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:16 ص
فريق الأهلى
فريق الأهلى
عمرو الحلوانى
لجأ مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى بالنادي الأهلي، إلى ذبح عجل من أجل التخلص من سوء التوفيق الذي صاحب الفريق فى الآونة الأخيرة على مستوى كل البطولات.

وقام مسؤولو الأهلي بذبح عجلا بالقرب من أرضية ملعب مختار التتش الذى يقام عليه تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وكانت الفترة الماضية شهدت العديد من النتائج السلبية للأهلى بعد خسارة نهائي إفريقيا أمام الترجي وتوديع البطولة العربية أمام الوصل الإماراتي بالإضافة إلى الهزيمة الأخيرة أمام المقاولون العرب بالدورى الممتاز.
الأهلي يذبح عجلا للتخلص من النحس .. صور
الأهلي يذبح عجلا للتخلص من النحس .. صور
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