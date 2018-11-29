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فن

نجوى كرم تطرح أحدث كليباتها الليلة ليلتنا.. فيديو

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:44 م
صدى البلد
سعيد فراج
طرحت شمس الأغنية العربية نجوى كرم، أحدث أعمالها الفنية، كليب "الليلة ليلتنا" التي انتهت من تصويره مؤخرًا، لتعرضه لجمهورها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد فترة من الترويج له.

وحصد كليب "الليلة ليلتنا" لـ نجوى كرم، 383 ألف مشاهدة بعد طرحه على قناتها على يوتيوب، لتواصل حصد النجاحات مبكرًا بالكليب.

كليب "الليلة ليلتنا" لـ نجوى كرم، من كلمات وألحان: سهيل فارس، وتوزيع: طارق عاكف، وتعاونت على صعيد الإخراج مع المخرج كرم كرم (ابن شقيقها).
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