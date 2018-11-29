خالد الجندي: أشكو جميع شيوخ مصر إلى الله لهذا السبب.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الناس تريد أن تعرف وتفهم سبب المشكلة والخلاف حول قضية المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.



وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: أنني أشكو جميع مشايخ مصر إلى الله لعدم جلوسهم معًا للحوار، وعقب مخاطبًا الشيوخ،: "لازم تقعدوا مع بعض وتحبوا بعض، وتعلموا الناس كيف تكون المحبة، أقف جنب زميلك الشيخ ونبهه لخطأه دون تحريض ولا تسفيه ولا وقوع في الأعراض".



وتابع: "ناقشوا الرأي وليس صاحب الرأي، وناقشوا الفكر وليس المفكر، وناقشوا المحتوى وليس صاحب المحتوى".