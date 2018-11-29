ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

خالد الجندي: أشكو جميع شيوخ مصر إلى الله لهذا السبب.. فيديو

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:21 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الناس تريد أن تعرف وتفهم سبب المشكلة والخلاف حول قضية المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: أنني أشكو جميع مشايخ مصر إلى الله لعدم جلوسهم معًا للحوار، وعقب مخاطبًا الشيوخ،: "لازم تقعدوا مع بعض وتحبوا بعض، وتعلموا الناس كيف تكون المحبة، أقف جنب زميلك الشيخ ونبهه لخطأه دون تحريض ولا تسفيه ولا وقوع في الأعراض".

وتابع: "ناقشوا الرأي وليس صاحب الرأي، وناقشوا الفكر وليس المفكر، وناقشوا المحتوى وليس صاحب المحتوى".
loading...

ترشيحاتنا

خالد الجندي: أشكو جميع شيوخ مصر إلى الله لهذا السبب.. فيديو

تموين الجيزة يحبط طهي 100 كيلو لحوم ودواجن فاسدة في مطعم شهير بالهرم.. صور

تفاصيل عودة جثمان المصري المقتول فى السعودية.. والسلطات تتعقب الجانى للقصاص

شاهد... جماهير الزمالك تعترض سيارة كهربا قبل دخوله النادى

رحلة إلى الآخرة على رصيف قطار محطة بنى سويف

السيسي يوجه بتلبية كافة متطلبات مروة العبد سائقة التروسيكل.. صور

قطع المياه عن 11 منطقة بالجيزة لمدة 24 ساعة.. غدا

أول تعليق لـ أحمد سامي عن واقعة كسر زجاج بتروسبورت

فضيحة لـ أردوغان.. كتب حسن البنا وسيد قطب ألهمت قاتل السفير الروسي

الاتحاد السكندري يعلن مشاركة داوودا وسيسيه أمام الزمالك

ولي العهد السعودي يعزل أردوغان

صعيدية بمليون راجل.. صدى البلد يحاور مروة سائقة التروسيكل..والرئيس السيسي يكرمها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلبان يتقاضيان راتبا شهريا لهذا السبب.. صور

بيضرب بألف لسان ولسان.. حكاية الأراجوز المصري من فن الحواديت لدخوله تراث يونسكو.. صور

شاهد.. أول ظهور لأحمد فلوكس وهنا شيحة بعد زواجهما

تموين الجيزة يحبط طهي 100 كيلو لحوم ودواجن فاسدة في مطعم شهير بالهرم.. صور

إحباط تهريب 494 كيلو فضة و15 كيلو ذهب بمنفذ السلوم البري.. صور

فيديو

نور تفاجئ الجميع: لم أحضر أي فيلم بمهرجان القاهرة السينمائي
هشام الجزار: 3 عوامل يفتقدها المنتج المصري لكي ينافس المستورد.. فيديو
محام: المستشفيات الجامعية تفرز كوادر طبية قوية.. فيديو
بث مباشر.. حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. ختام تعاملات البورصة هذا الأسبوع

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟