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فن

فيلم الزوجة الثالثة يفوز بجائزة افضل إسهام فني في القاهرة السينمائي

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 08:32 م
صدى البلد
محمد نبيل - شروق إبراهيم
اقتنص فيلم الزوجة الثالثة للمخرج آش مايفير من فيتنام جائزة أفضل اسهام فني في الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

الجدير بالذكر أن الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي انطلقت يوم 20 نوفمبر الجاري وتم تكريم النجم حسن حسني والمخرج البريطاني بيتر جرينواي بمنحهما جائزة فاتن حمامة التقديرية ، ومنح الفنان هشام نزيه جائزة فاتن حمامة للتميز.
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