ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

هازال كايا على غلاف مجلة ماري كلير

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 04:01 ص
أحمد البهي
خضعت الفنانة التركية هازال كايا لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة "ماري كلير"، التي تصدرت غلافها هذا الشهر.

وأطلت الفنانة التركية بإطلالة لافتة أضفت عليها مزيدا من الجمال والأناقة، خاصة أنها من الفنانات التركيات المعروفات باهتمامهن بالموضة والأناقة.

من المعروف أن هازال كايا واحدة من أشهر نجمات تركيا، وهي معروفة في العالم العربي باسم "فريحة" أو "نهال" إحدى بطلات مسلسل "العشق الممنوع".
loading...

ترشيحاتنا

النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهم بقتل طليقته بالمرج

مدرب إنبي المستقيل يوصي إدارة النادي بعدم بيع حمدي فتحي للأهلي

ميدو: كلما زاد عدد المدربين الراحلين كلما زاد درجه التخلف الكروي

هازال كايا على غلاف مجلة ماري كلير

كلام نهائي.. الأهلي يبدد أحلام الزمالك في ضم جون أنطوي

قبل ديفليه هاني البحيري.. فساتين أثارت الجدل من تصميماته

توفيق عكاشة ينفعل ويسب مشاهديه على الهواء بسبب الاسعار

اليوم.. أشرقت نجمة ذا فويس كيدز فى حفل فني على مسرح أوبرا دمنهور

15 سيدة يحكمن العالم.. أحدثهن رئيسة جورجيا..صور

القاهرة تنظم ماراثون للمشي للتوعية بحملة 100 مليون صحة..اليوم

أسامة كمال عن مقترح تصدير الكلاب: حسبي الله ونعم الوكيل

شاهد.. 150 صورة للنجوم فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن والمشاهير يشاركون صلاح عبد الله الاحتفال بحفل زفاف ابنته شروق.. صور

في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. نجمات تألقن بالفضي علي السجادة الحمراء

ياسمين الخطيب في ضيافة صدى البلد.. صور

رئيس حي المرج يشن حملة لإزالة الإشغالات استجابة لشكاوى المواطنين..صور

محمد كوفي في حوار لـ صدى البلد: الزمالك بطل الدوري.. والتوأم سبب انتقالي إلى المصري

فيديو

محمد عمر: أعضاء بمجالس إدارات الأندية يشاركون في بيزنس تغيير المدربين.. فيديو
مناظرة ساخنة بين الأهلي واتحاد كرة اليد حول أزمة حضور الجماهير..فيديو
موجز البلد.. السيسي يكرم أبطال الرياضة.. إعلان اسم مدرب الأهلي الجديد .. عمرو دياب يحيي حفلا في السعودية
ماذا قال المغنى الأمريكى جيسون ديرولو عن مصر.. فيديو
نجوم الفن على السجادة الحمراء فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟