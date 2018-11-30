هازال كايا على غلاف مجلة ماري كلير

خضعت الفنانة التركية هازال كايا لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة "ماري كلير"، التي تصدرت غلافها هذا الشهر.



وأطلت الفنانة التركية بإطلالة لافتة أضفت عليها مزيدا من الجمال والأناقة، خاصة أنها من الفنانات التركيات المعروفات باهتمامهن بالموضة والأناقة.



من المعروف أن هازال كايا واحدة من أشهر نجمات تركيا، وهي معروفة في العالم العربي باسم "فريحة" أو "نهال" إحدى بطلات مسلسل "العشق الممنوع".