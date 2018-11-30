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بث مباشر .. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 11:48 ص
صدى البلد
آيات أحمد
حرصًا من "صدى البلد"، على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعها الإلكترونى، ننقل بثًا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة، من مسجد الحامدية الشاذلية.

ويؤدي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم بتاريخ 22 من ربيع الأول 1440هـ ، الموافق 30 من نوفمبر 2018، بمسجد الحامدية الشاذلية بالقاهرة.

وتنقل الخطبة، قناة صدى البلد على الهواء مباشرة، وموضوعها: "خيرية الأمة وخيرية نبيها وكيف نحقق خيرية الأمة الآن؟".
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