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منوعات

مسؤول: رومانيا يمكنها الانضمام لمنطقة اليورو عام 2026

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 03:40 م
رومانيا
رومانيا
أ ش أ
أعلن موجور إيساريسكو محافظ البنك المركزي الروماني أن بلاده يمكن أن تنضم إلى منطقة اليورو في عام 2026.

وقال إيساريسكو إن رومانيا يمكنها الانضمام إلى آلية سعر الصرف الأوروبي، وهي المرحلة التي تسبق الانضمام لمنطقة اليورو في عام 2024 على أن تظل في هذا النظام لمدة عامين على الأقل قبل أن تنضم للعملة الموحدة.

وأضاف - في تصريحات أمام مؤتمر للأعمال، وفقا لموقع (رومانيا-إنسايدر) - أن "رومانيا يجب أن تكون مستعدة للانضمام لليورو وأن التحضير لهذه اللحظة ليس سباقا عاديا ولكنه ماراثون".
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