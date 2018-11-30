مسؤول: رومانيا يمكنها الانضمام لمنطقة اليورو عام 2026

أعلن موجور إيساريسكو محافظ البنك المركزي الروماني أن بلاده يمكن أن تنضم إلى منطقة اليورو في عام 2026.



وقال إيساريسكو إن رومانيا يمكنها الانضمام إلى آلية سعر الصرف الأوروبي، وهي المرحلة التي تسبق الانضمام لمنطقة اليورو في عام 2024 على أن تظل في هذا النظام لمدة عامين على الأقل قبل أن تنضم للعملة الموحدة.



وأضاف - في تصريحات أمام مؤتمر للأعمال، وفقا لموقع (رومانيا-إنسايدر) - أن "رومانيا يجب أن تكون مستعدة للانضمام لليورو وأن التحضير لهذه اللحظة ليس سباقا عاديا ولكنه ماراثون".

