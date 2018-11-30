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أخبار العالم

وصول ولي العهد السعودي إلى مقر قمة العشرين.. فيديو

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 04:01 م
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
أحمد محرم
بثت صحيفة "سبق" السعودية مقطع فيديو يسجل لحظة وصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مقر اجتماع قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التقى في مقر إقامته في بوينس أيرس برئيس وزراء الهند ناريندرا مودي حيث ناقشا التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمار في مجال الطاقة.

وأضافت أن ولي العهد بحث مع مودي أيضا على هامش قمة العشرين استعداد المملكة لإمداد الهند بكل ما تحتاجه من النفط والمنتجات البترولية.

كما أكد المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الجمعة أنها ستعقد اجتماعا ثنائيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.



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