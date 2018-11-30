مي كساب تهنئ صلاح عبد الله بزواج ابنته

هنأت الفنانة مي كساب الفنان صلاح عبد الله على زواج نجلته شروق من خلال صورة جمعتهما خلال حفل الزفاف ليلة أمس فى إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.



وعلقت "كساب "على الصورة قائلة: "ألف مبروك يا أحلى أب فى الدنيا، عقبال ما تقرح بجنى وكارما وولاد ولادهم، وربنا يخليك لينا بحبك أووى".



وتابعت قائلة: "مبروك يا شروق كنت زى القمر ، ربنا يسعدك ربنا يسعدك يا حبيبة قلبى".