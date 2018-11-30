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رياضة

محمد عنتر يؤازر الزمالك أمام الاتحاد رغم الاستبعاد

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:18 م
صدى البلد
ملك موسى
حرص محمد عنتر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي التواجد في مقصورة ملعب بتروسبورت.

يأتي هذا لمؤازرة الفريق الأبيض في مباراة الاتحاد السكندري مساء اليوم الجمعة على ملعب بتروسبورت في إياب دور الـ16 للبطولة العربية.

ويغيب محمد عنتر عن الفريق الأبيض في مباراة اليوم لاستبعاده من قائمة الفريق.

يذكر أن الفريق الأبيض فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم بالإسكندرية في الشهر الماضي بهدف دون رد، سجله الكونغولي كاسونجو.
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