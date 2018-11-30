منة فضالى وحمدى الميرغنى يدخلان سمر يسري الأعلى مشاهد لأول مرة

دخلت الإعلامية سمر يسرى قائمة الأعلى مشاهدة على موقع "يوتيوب مصر"، لأول مرة منذ عرض برنامجها الجديد حفلة 11 على مجموعة قنوات one .



حققت الحلقة الأخيرة من البرنامج ما يقرب من 200 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات، وهو ما أهلها لاحتلال المركز 29 ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب مصر والذى يضم 50 مركزا.



استضافت سمر يسرى، خلال تلك الحلقة كلا من حمدى الميرغنى ومنى فضالى ، والتى تحدثت فيها عن مشروعاتها الفنية ، بالإضافة الى العديد من الأمور الشخصية.