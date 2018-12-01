في ذكرى رحيله.. فاخر فاخر رفض تعليمات الأطباء وأصر على تصوير الخطايا

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان فاخر فاخر ، والذى يعد واحدًا من إبرز الفنانين في السينما المصرية , وقد أشتهر بتجسده الى أدوار الشهر فى عدد من الأعمال .



وقد شارك الراحل فى مايقرب من 69 فيلمًا، من أبرزهم " صلاح الدين الأيوبي " ،" الخطايا " ، " سلامة " ،" أولاد الفقراء " ،" هارب من السجن " ،" السيد البدوي " ،" رصيف نمرة 5 " ،" اللص والكلاب " ، " رسالة من امرأة مجهولة " ،" من غير ميعاد " ،" عنتر بن شداد " ،" شاطئ الحب " ،"الهوا ما لوش دوا " ،"اليتيمتان " .



وعلى الرغم من مرور الراحل بعدد من الوعكات الصحية إلا أنه كان حريص على عدم الابتعاد عن الفن ، لذا فقد أصر عام 1955 على أستكمال عرض مسرحية "السلطان الحائر" ، وتصوير دوره ضمن أحداث فيلم الخطايا رغم تحذير الأطباء له بعدم الحركة .