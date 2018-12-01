ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

في ذكرى رحيله.. فاخر فاخر رفض تعليمات الأطباء وأصر على تصوير الخطايا

السبت 01/ديسمبر/2018 - 05:01 ص
صدى البلد
أحمد البهى
يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان فاخر فاخر ، والذى يعد واحدًا من إبرز الفنانين في السينما المصرية , وقد أشتهر بتجسده الى أدوار الشهر فى عدد من الأعمال .

وقد شارك الراحل فى مايقرب من 69 فيلمًا، من أبرزهم " صلاح الدين الأيوبي " ،" الخطايا " ، " سلامة " ،" أولاد الفقراء " ،" هارب من السجن " ،" السيد البدوي " ،" رصيف نمرة 5 " ،" اللص والكلاب " ، " رسالة من امرأة مجهولة " ،" من غير ميعاد " ،" عنتر بن شداد " ،" شاطئ الحب " ،"الهوا ما لوش دوا " ،"اليتيمتان " .

وعلى الرغم من مرور الراحل بعدد من الوعكات الصحية إلا أنه كان حريص على عدم الابتعاد عن الفن ، لذا فقد أصر عام 1955 على أستكمال عرض مسرحية "السلطان الحائر" ، وتصوير دوره ضمن أحداث فيلم الخطايا رغم تحذير الأطباء له بعدم الحركة .
loading...

ترشيحاتنا

إحصائيات مرعبة لمرضى الإيدز في الجزائر

ننشر الصور الأولى للسائق المقتول في مشاجرة مع ضابط بالمقطم

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان وتعتمد قرارات لصالح فلسطين

حلمي طولان يوجه رسالة للاعبي الاتحاد بعد الفوز على الزمالك.. فيديو

جريمة فى المقطم.. تفاصيل مقتل سائق فى مشاجرة مع ضابط.. فيديو وصور

اليوم.. الحكم في دعوى بطلان المادة 56 من قانون نقابة المهن التعليمية

عمرو سعد يكشف عن سر لوك مهرجان الجونة.. فيديو

جماهير الاتحاد السكندري تشتبك مع نجم الزمالك

طارق السيد: الثقة الزائدة للاعبين سر خسارة الزمالك.. فيديو

حرب شوارع في بروكسل خلال احتجاجات السترات الصفراء.. فيديو

المالية تحرر السلع المستوردة جمركية لإنقاذ الصناعة.. معيط: لا مساس بأية سلعة لمحدودي الدخل والقرار يهدف السلع الاستفزازية

احتفلا بخطبتهما بارتداء تي شيرت الأبيض.. عروسان بعد هزيمة الزمالك: كنتوا كملوا فرحتنا.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور

شاهدي صيحات موضة المطابخ في 2019.. صور

10 أفكار لاستخدام اللون البيج في غرفة المعيشة.. صور

شوط أول سلبي بين الزمالك والاتحاد.. والحكم العراقي يرفض احتساب ركلة جزاء للأبيض

تكلفة صادمة لمعطف ميلانيا ترامب خلال إضاءة شجرة عيد الميلاد.. صور

فيديو

بازوكا: الفرحة مضاعفة بعد إقصاء الزمالك من البطولة على ملعبه.. فيديو
عمرو دياب يشعل حماس جمهوره بأغنية أنت مغرور في حفل التجمع.. فيديو
دبلة دينا الشربيني..عمرو دياب يظهر بـ دبلتين في حفل التجمع الخامس..صور
طارق السيد: الثقة الزائدة للاعبين سر خسارة الزمالك.. فيديو
شيماء منصور: اختفاء 15 صوتا أثناء الانتخابات التكميلية للجبلاية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟