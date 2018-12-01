نماذج توت عنخ أمون بالمتحف المصري تنقذك من عقوبة الإتجار في الآثار.. صور

إذا كنت من محبي التاريخ والأثار وفكرت أن تقتني أو تشتري بعضا منها، فإنك ستقع تحت طائلة قانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لعام 2010،والذي يجرم ذلك ويضع له عقوبات كثيرة ما بين السجن والغرامة.



لكن هناك حل بحيث يتمكن أي محب للأثار من إقتناء قطعة فنية تحاكي الآثار إلي درجة كبيرة، وذلك من بيت الهدايا في المتحف المصري بالتحرير، حيث يمكن لأي فرد شراء نماذج ومستنسخات للأثار على درجة عالية من الإتقان الفني والصناعة.



ونظرا لكون توت عنخ آمون أشهر فراعنة مصر القديمة، فإن مستنسخات ونماذج أثاره هي أكثر ما يحتويه بيت الهدايا، ونستعرضها في التقرير التالي،فعلي الرغم من قصر فترة حكم توت عنخ آمون، إلا أن شهرته ترجع لاكتشاف مقبرته كاملة في وادي الملوك بكل ما تحويه من كنوز، وأشهرها قناعه الذهبي الذي كان القناع مخصصا لحماية وجه ورأس المومياء.



وعلى رأس المستنسخات القناع الذهبي للملك توت عنخ أمون من نحاس مطعم بأحجار نصف كريمة وفايبر جلاس ملون،والمقاس H. 54 × W. 39.3 cm بسعر البيع 84000 جنيه، وهناك أحجام أخري من فايبر جلاس ملون بأسعار تتراوح ما بين 300-8000 جنيه،وصندل للملك توت من خشب ملون وجلد مقاس L. 30 × W. 17 cm بسعر 9100 جنيه.



وصدرية من مجموعة الملك توت عنخ آمون من نحاس مذهب مطعم بأحجار نصف كريمة، والمقاس W. 36 cm بسعر 6500 جنيه،والمستنسخ متوفر أيضا حجم W. 27 cm بسعر 1800 جنيه، وتمثال الكا للملك توت من فايبرجلاس ملون مقاس H. 165 cm بسعر 35000 جنيه،ومتوفر حجم H. 15cm بسعر 50 جنيه.



وصندوق أدوات تجميل حامل عطور توت عنخ آمون من نحاس مذهب ومطعم بأحجار نصف كريمة،بمقاس H. 16 cm بسعر 19500 جنيه،وإناء من مجموعة الملك توت من فايبرجلاس مقاس H. 65.5 cm بسعر 10000 جنيه،وصندوق من خشب ملون ومذهب مقاس H. 42.4 × W. 45 cm بسعر 13000 جنيه.



والمقصورة الثالثة المذهبة من مجموعة الملك توت من فايبرجلاس مذهب،مقاس H. 199× W. 275 cm بسعر 180000 جنيه،ومقصورة مذهبة من فايبرجلاس ملون مقاس H. 195.5× W. 229 cm سعر 135000 جنيه،والتابوت الخارجي للملك توت من فايبرجلاس ملون ومطعم مقاس H. 223.5 cm بسعر البيع 126000 جنيه.



وكرسي الملك توت من الخشب والنحاس المطلي بالذهب مقاس H. 86 × W. 42 cm بسعر 32500 جنيه،وأوشابتي للملك توت من فايبرجلاس مذهب مقاس H. 48 – 62 cm بسعر 20000 جنيه،وكرسي من مجموعة الملك توت من مادة خشب مذهب ومطعم مقاس L. 35 × W. 47 cm بسعر 13000 جنيه،وصندوق العاب من فايبرجلاس مطعم ومذهب مقاس L. 44.4 × H. 35 cm بسعر 12000 جنيه.



وتاج من نحاس مذهب ومطعم بأحجار نصف كريمة مقاس H. 50 cm بسعر 30000 جنيه،وعصا الملك نهايتها على شكل اسير،من فايبر جلاس ملون مقاس L. 107 – 120 cm سعر بيع المجموعة 23400 جنيه والعصا الواحدة 3900 جنيه،وصندوق الأواني الكانوبية للملك من فايبر جلاس ملون مقاس H. 86 cm بسعر 52000 جنيه.



والصندوق الملون للملك من خشب ملون مقاس H.44xL.61xW.43 بسعر 13000 جنيه،ومروحة من مجموعة الملك من نحاس مذهب مطعم باحجار شبه كريمة مقاس L. 136 × W. 20.4 cm بسعر 10400 جنيه،وخنجر للملك توت من نحاس مذهب مطعم باحجار نصف كريمة مقاس L. 28 cm بسعر 10400 جنيه.



وتوابيت أطفال من مجموعة الملك من فايبر جلاس ملون مقاس L. 29.5 × W. 20 cm بسعر 9600 جنيه،ورأس تمثال للملك من فايبر جلاس ملون مقاس H. 28 × W. 14 cm بسعر 4000 جنيه،ومانيكان توت عنخ آمون من فايبر جلاس ملون مقاس H. 65 × W. 42.5 cm بسعر 12000 جنيه.



وعجلة حربية للملك توت عنخ آمون من خشب مذهب مع أحجار نصف كريمة مقاس H.110×W.185×L. 220 بسعر 56000 جنيه،وصدرية الصقر من مجموعة الملك من نحاس مذهب مقاس H. 37 × W. 50 cm بسعر 25200 جنيه، وسرير من خشب مطعم ومذهب وفايبر جلاس ملون مقاس 188 × 208 × 128 cm بسعر 48000 جنيه،والتابوت الثانى الداخلى من توابيت الملك توت من نحاس مذهب ومطعم بأحجار نصف كريمة مقاس H. 204 × W. 68 cm بسعر 182000 جنيه.