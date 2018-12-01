عمر شرقي يقدم ثانى حلقات مسلسل سينما 4D..فيديو

نشر الفنان الشاب عمر شرقي ثانى حلقاته من مسلسل سينما 4D، وهى أول مسلس أونلاين يتك تقديمه على مواقع التواصل الإجتماعى، وهى فكرة ابتكرها ليتناول مشاهد شهيرة لكبار نجوم الفن على طريقته الخاصة.وقدم عمر في الحلقة الثانية بعض من المشاهد للفانين، أحمد زكي، أحمد السقا، أحمد عز، ومن ثم عاد مجددًا لشخصيته الحقيقية، فى حلقة مدتها 7 دقائق، وهي المدة الزمنية المحددة لكل حلقة.كان قد قدم شرقي أولى حلقات سينما 4D، فى شهر أكتوبر الماضي، والذى تعتمد فكرته على نظارة واقع افتراضي عثر عليها، ودفعه الفضول لتجربتها، لتبدأ النظارة في وضع عمر فى المشهد الشهير من فيلم تيتو بين الراحل خالد صالح وأحمد السقا بعنوان "انا بابا".لاقت الحلقة الأولى رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الإجتماعى، وانهالت التعليقات من رواد المواقع التواصل الإجتماعى للمباركة للفنان الشاب على نجاح فكرته، وإحياء مشاهد ارتبط بها الجمهور من جديد ولكن على طريقته الخاصة.ولم تكتفى التهنئة من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعى، حيث بارك المؤلف تامر حبيب لعمر شرقي على ثانى حلقات المسلسل، وأعرب عن شغفه الشديد لمتابعة باقي الحلقات القادمة من المسلسل.