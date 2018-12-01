القصر الملكي يوضح سر الخلافات بين كيت وميجان

ترددت في الفترة الأخيرة أنباء عن وجود خلاف شديد داخل قصر بكنجهام الملكي، بين كيت ميدلتون وميجان ماركل، بسبب أسلوب الأخيرة وطريقتها التي وصفوها بأنها "وقحة".



وسط هذه الأنباء التي احتلت الصحف والمواقع الإنجليزية، اتخذ القصر الملكي خطوات لأولى مرة وهي الخروج ببيان ينفي كل هذه الأنباء: "ذلك لم يحدث أبدًا"، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن "البريطانية.



وكانت صحيفة "ديلي ميل" قد قامت مؤخرا بنشر أخبار تفيد بأن دوقة ساسيكس تتعامل بشكل فذ ووقاحة مع الموظفين في القصر الملكي ما أدى إلى تصدي كيت لها، بالإضافة إلى أن "ميجان" لم تقم علاقة قوية مع "كيت" منذ أول يوم وبالتالي لا ينسجمان سويًا، فميجان وكيت ببساطة أشخاص مختلفين للغاية.



وفسر الكثيرون أن انتقال الأمير هاري وزوجته ميجان إلى منزل ريفي يبعد 10 كم من القصر الملكي، بسبب هذه الخلافات التي نشبت بين ميجان وكيت.