تأجيل استئناف داليا البحيري على حبسها عامين في التهرب الضريبي

أجلت محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار كمال مسعود، الاستئناف المقدم من دفاع الفنانة داليا البحيرى، على حكم حبسها عامين بتهمة التهرب الضريبى لجلسة 12 يناير.
وحضرت داليا البحيرى إلى المحكمة، وقدمت مستندات تفيد بدفعها 879 ألف جنيه للتصالح.
وكانت نيابة التهرب الضريبي استدعت الفنانة منذ أشهر للتحقيق معها في إخفاء إيراداتها الحقيقية عن مصلحة الضرائب، حيث تم فحص جميع إيراداتها خلال فترة التهرب الضريبي لعام 2015، ورغم مواجهتها بالتهرب الضريبي والمبالغ المستحقة عليها لم تقم بالسداد، وتم الحكم عليها غيابيا بالسجن عامين.