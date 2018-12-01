ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

تأجيل محاكمة 28 متهما في قضية إعلام الإخوان لـ 3 ديسمبر

السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:39 م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
أحمد مهدي
أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، محاكمة 28 متهمًا، بينهم إعلاميون ومقدمو برامج بقنوات "الشرق، ومكملين، والجزيرة" الفضائية، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة، لجلسة 3 ديسمبر.

والتمس الدفاع براءة المتهمين تأسيسًا على عدة دفاع منها عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وفقا لنص المادة 214 مكرر 3 إجراءات جنائية، كما دفع ببطلان التحقيقات لعدم جدية التحريات وكذا بطلان لإجراءات القبض والتفتيش لإنتهاء الإذن الصادر من النيابة العامة، ودفع بالقصور فى تحقيقات النيابة وتمسك المتهم بالإنكار.

ودفع الدفاع خلال الجلسة ببطلان إذن النيابة العامة، وذلك لبنائه علي تحريات غير جدية، فضلا عن تزوير تحريات من قبل محرر المحضر، تزويرا معنويا وذلك إعمالا لنص المادة 213 عقوبات، وبطلان أمر الإحالة الصادر في حق المتهم للفساد في الاستدلال الذي أصاب قرار النيابة العامة، وعدم ارتباط القيود والأوصاف علي أفعال المتهم، وانتفاء أركان الجريمة في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح داوود، ومحمد محمد عمار، والسيد محمود محمد وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ويحاكم في القضية كل من هانى عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد واحمد على عبد العزيز ومجدى محمد محمد عماره وطه محمد على الحلبى ونعمان السيد محمد .

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين في أمر الإحالة أنه فى غضون عامى 2017 و2018 أن المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها كما أنه أسس جماعة المجلس المصرى للتغير للتحريض ضد مؤسسات الدولة، وأمدوا جماعة إرهابية بمعلومات مادية بالأموال مع علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة، والمتهمون جميعا روجوا لأغراض تلك الجماعة الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى وبثوا على صفحاتهم الشخصية وقنوات الجزيرة والشرق ومكملين الفضائية أخبارًا ومقاطع وصورة تحرض ضد مؤْسسات الدولة وتدعو لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد كما أذاعوا عمدا فى الداخل والخارج أخبارًا كاذبة.
loading...

ترشيحاتنا

شادي رضوان جاهز لمواجهة المقاولون العرب

سعفان: 10 آلاف وظيفة براتب 4000 جنيه حد أقصى بالعاشر من رمضان.. فيديو

الصحة: مد فترة فحص المرحلة الأولى من 100 مليون صحة حتى 30 ديسمبر

تعرف على 10 حالات ترث فيها المرأة كل التركة

النيابة تواصل التحقيقات مع الضابط المتهم بإطلاق النار على سائق بالمقطم

انتبه.. في هذه الحالة يتساوى نصيب الأخ والأخت في تركة المتوفى

مزيب للبلغم ومهدئ للسعال كوب من هذا الخليط

غلق جزئي لكوبري غمرة بداية من اليوم ولمدة شهرين

تعرف على مواجهات المحترفين المصريين اليوم السبت

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم السبت .. فيديو

هكذا قضى جورج بوش سنواته الأخيرة

الأزهر: المرأة ترث أكثر من الرجل أو تساويه في 30 حالة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أساقفة المجمع المقدس يترأسون صلوات تجليس الأنبا ماركوس أسقفا لدمياط وكفر الشيخ ودير القديسة دميانة.. صور

ميلانيا ترامب بفستان عصري في الأرجنتين

10 صور لمحمد بن سلمان في قمة العشرين.. ورئيس هذه الدولة صاحب أكثر صور ضاحكة معه

إليسا تتألق في حفل ساقية الصاوي بالشروق ..صور

نماذج توت عنخ أمون بالمتحف المصري تنقذك من عقوبة الإتجار في الآثار.. صور

فيديو

صحة سوهاج: إقامة مجلس تنفيذي بالمحافظة لمتابعة 100 مليون صحة.. فيديو
استمرار الاحتجاجات ضد السياسات الاقتصادية للرئيس الفرنسي
الصحة: مد فترة فحص المرحلة الأولى من 100 مليون صحة حتى 30 ديسمبر
يحيي الشاذلي: حملة 100 مليون صحة حققت نجاحا فوق المتوقع
محافظ المنوفية: نستهدف 2.5 مليون بالمرحلة الثانية من 100 مليون صحة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟