تأجيل محاكمة 28 متهما في قضية إعلام الإخوان لـ 3 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، محاكمة 28 متهمًا، بينهم إعلاميون ومقدمو برامج بقنوات "الشرق، ومكملين، والجزيرة" الفضائية، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة، لجلسة 3 ديسمبر.





والتمس الدفاع براءة المتهمين تأسيسًا على عدة دفاع منها عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وفقا لنص المادة 214 مكرر 3 إجراءات جنائية، كما دفع ببطلان التحقيقات لعدم جدية التحريات وكذا بطلان لإجراءات القبض والتفتيش لإنتهاء الإذن الصادر من النيابة العامة، ودفع بالقصور فى تحقيقات النيابة وتمسك المتهم بالإنكار.





ودفع الدفاع خلال الجلسة ببطلان إذن النيابة العامة، وذلك لبنائه علي تحريات غير جدية، فضلا عن تزوير تحريات من قبل محرر المحضر، تزويرا معنويا وذلك إعمالا لنص المادة 213 عقوبات، وبطلان أمر الإحالة الصادر في حق المتهم للفساد في الاستدلال الذي أصاب قرار النيابة العامة، وعدم ارتباط القيود والأوصاف علي أفعال المتهم، وانتفاء أركان الجريمة في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي.





عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح داوود، ومحمد محمد عمار، والسيد محمود محمد وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.





ويحاكم في القضية كل من هانى عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد واحمد على عبد العزيز ومجدى محمد محمد عماره وطه محمد على الحلبى ونعمان السيد محمد .



