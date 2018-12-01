تأجيل محاكمة 28 متهما في قضية إعلام الإخوان لـ 3 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، محاكمة 28 متهمًا، بينهم إعلاميون ومقدمو برامج بقنوات "الشرق، ومكملين، والجزيرة" الفضائية، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة، لجلسة 3 ديسمبر.
والتمس الدفاع براءة المتهمين تأسيسًا على عدة دفاع منها عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وفقا لنص المادة 214 مكرر 3 إجراءات جنائية، كما دفع ببطلان التحقيقات لعدم جدية التحريات وكذا بطلان لإجراءات القبض والتفتيش لإنتهاء الإذن الصادر من النيابة العامة، ودفع بالقصور فى تحقيقات النيابة وتمسك المتهم بالإنكار.
ودفع الدفاع خلال الجلسة ببطلان إذن النيابة العامة، وذلك لبنائه علي تحريات غير جدية، فضلا عن تزوير تحريات من قبل محرر المحضر، تزويرا معنويا وذلك إعمالا لنص المادة 213 عقوبات، وبطلان أمر الإحالة الصادر في حق المتهم للفساد في الاستدلال الذي أصاب قرار النيابة العامة، وعدم ارتباط القيود والأوصاف علي أفعال المتهم، وانتفاء أركان الجريمة في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح داوود، ومحمد محمد عمار، والسيد محمود محمد وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
ويحاكم في القضية كل من هانى عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد واحمد على عبد العزيز ومجدى محمد محمد عماره وطه محمد على الحلبى ونعمان السيد محمد .
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين في أمر الإحالة أنه فى غضون عامى 2017 و2018 أن المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها كما أنه أسس جماعة المجلس المصرى للتغير للتحريض ضد مؤسسات الدولة، وأمدوا جماعة إرهابية بمعلومات مادية بالأموال مع علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة، والمتهمون جميعا روجوا لأغراض تلك الجماعة الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى وبثوا على صفحاتهم الشخصية وقنوات الجزيرة والشرق ومكملين الفضائية أخبارًا ومقاطع وصورة تحرض ضد مؤْسسات الدولة وتدعو لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد كما أذاعوا عمدا فى الداخل والخارج أخبارًا كاذبة.