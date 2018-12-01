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أخبار البلد

عبيد: نسعى لتوفير مساعدات وخدمات للصيادلة وتأهيلهم

السبت 01/ديسمبر/2018 - 09:56 م
صدى البلد
محمد غالي
قال الدكتور محي الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، إن النقابة تسعى دائما لتوفير العديد من المساعدات والخدمات للصيادلة والعمل على تأهيلهم وإمدادهم بكل ما هو جديد في مجال عملهم، جاء ذلك خلال كلمته فى احتفالية نقابة الصيادلة بالمنوفية، اليوم السبت، بـ "يوم الصيدلي المنوفي الثالث "بحضور أكثر من 500 صيدلي.

أكد نقيب عام  الصيادلة، أنه سيتم دراسة إنشاء ناد اجتماعي للصيادلة بالمنوفية بالتنسيق مع النقابة الفرعية بالمحافظة. 

حضر الاحتفال اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية، والدكتور مصطفى سلام، نقيب صيادلة المنوفية، والدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور معوض الخولي، رئيس اللجنة العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور علاء علوان، رئيس هيئة التأمين الصحي بالمنوفية، وعمداء كلية صيدلة شبين الكوم والسادات. 

كرم الدكتور محي الدين عبيد نقيب عام الصيادلة، عددا من قيادات الصيادلة بالمحافظة وحملة الماجستير والدكتوراة، وكذلك فرق الصيدلة الإكلينيكية بمديرية الشئون الصحية والمستشفيات.
عبيد: نسعى لتوفير مساعدات وخدمات للصيادلة وتأهيلهم
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