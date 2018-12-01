المصرف المتحد: البنك المركزي يعتزم التحول الرقمي خلال 2025

قالت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال بالمصرف المتحد، إن هناك اجراءات ينفذها البنك المركزي للتحول الرقمي بحلول 2025 موضحة أن تلك الاستراتيجية طورت البنية التحتية و دعمت مناخ الاستثمار لفتح أسواق جديدة بالاضافة لتطوير خدمات البريد وتحقيق منظومة الشمول المالي.



وأضافت " كشميري" خلال فاعليات مؤتمر الاقتصاد المصري من التعافي للانطلاق المنعقد اليوم بالقاهرة، أنه من المتوقع زيادة الدفع الإلكتروني في مصر بنسبة 10% خلال الـ3 سنوات القادمة بعد ان شكل ما بين 2 حتي 3% حاليا من إجمالي المعاملات.



وذكرت أن المصرف المتحد قام بعدة اجراءات لتفعيل مبادرة الشمول المالي من خلال طرح مجموعة من الحلول البنكية و الخدمات الرقمية كالإنترنت البنكي والمحفظة الرقمية والموبايل البنكي، معتبرا أنه سينعكس علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويدعمها بالاضافة لحملات التوعية التي اطلقها المصرف علي مستوي 54 فرعا له بالمحافظات و دعم صغار المستثمرين عبر برامج تمويلية فنية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة و هيئة تنمية الصادرات

