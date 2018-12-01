ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

المصرف المتحد: البنك المركزي يعتزم التحول الرقمي خلال 2025

السبت 01/ديسمبر/2018 - 09:58 م
كشميري
كشميري
محمد يحيي
قالت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال بالمصرف المتحد، إن هناك اجراءات ينفذها البنك المركزي للتحول الرقمي بحلول 2025 موضحة أن تلك الاستراتيجية طورت البنية التحتية و دعمت مناخ الاستثمار لفتح أسواق جديدة بالاضافة لتطوير خدمات البريد وتحقيق منظومة الشمول المالي.

وأضافت " كشميري" خلال فاعليات مؤتمر الاقتصاد المصري من التعافي للانطلاق المنعقد اليوم بالقاهرة، أنه من المتوقع زيادة الدفع الإلكتروني في مصر بنسبة 10% خلال الـ3 سنوات القادمة بعد ان شكل ما بين 2 حتي 3% حاليا من إجمالي المعاملات.

وذكرت أن المصرف المتحد قام بعدة اجراءات لتفعيل مبادرة الشمول المالي من خلال طرح مجموعة من الحلول البنكية و الخدمات الرقمية كالإنترنت البنكي والمحفظة الرقمية والموبايل البنكي، معتبرا أنه سينعكس علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويدعمها بالاضافة لحملات التوعية التي اطلقها المصرف علي مستوي 54 فرعا له بالمحافظات و دعم صغار المستثمرين عبر برامج تمويلية فنية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة و هيئة تنمية الصادرات
loading...

ترشيحاتنا

كنيكرز بقرة عملاقة ذات عضلات مرعبة أذهلت العالم .. صور

المخرج كريم العدل ينتقد نقابة المهن التمثيلية بسبب رانيا يوسف

في ذكرى رحيلها.. سامية جمال.. أحبها الملك وتزوجها الدنجوان ورفضها الأطرش

حازم إمام يرد على اتهامات سيد عبد الحفيظ لـ اتحاد الكرة

انفجار خط غاز بمنطقة أسيوط البترولية واختناق 4 أشخاص

10 علامات للإصابة بفقر الدم

الأهلي يصعد للمركز الـ 16 في الدوري من بوابة بتروجت .. تعرف على مواجهات ديسمبر

مدير مكتب الأهرام بباريس: أشك أن يتجاوز ماكرون مظاهرات السترات الصفراء

تعرفي على أسباب تواجد الهالات السوداء وطرق علاجها بـ 10 أكواب ماء

الأرصاد تفجر مفاجأة حول موسم الشتاء وموعد سقوط الأمطارة الغزيرة.. فيديو

رجيم سريع لحرق الدهون فى 7 أيام فقط

مفاجأه جديدة في أزمة مهدي عبيد حكم مباراة الأهلي والترجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس

السعودية تشهد أول قداس علي أرضها في التاريخ..صور

عمرو دياب ينقذ معجبًا من بطش البودي جارد.. صور

الغوغاء يحرقون أشهر متاحف باريس.. صور

سفارة رومانيا تنظم حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني .. صور

فيديو

موجز البلد| السيسي وصلاح ضمن الأكثر تأثيرا بأفريقيا.. ورانيا يوسف تعلق على فستانها المثير للجدل
الهيئة العربية للتصنيع: لدينا تجارب ناجحة في صناعة الطائرات
جماهير جالطة سراي توجه رسالة رعب لـ بشكتاش قبل اللقاء المرتقب.. فيديو
ملخص جولة صبحي بالمنيا.. الانتهاء من تطوير الاستاد خلال 14 شهرا وافتتاح منشآت رياضية وجلسة شبابية ..فيديو وصور
مانشستر يونايتد يتعادل مع ساوثهامتون 2-2 في الدوري الإنجليزي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟