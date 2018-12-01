تركي آل الشيخ يتحدث عن نادي بيراميدز ويكشف عن اجتماعه السري مع حسام حسن.. فيديو

أكد تركي ال الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، ان فريق بيراميدز وضع بصمته بشكل كبير في بطولة الدوري المصري، ويعد هذا انجازا كبيرا خصوصا ان طبيعة الدوري المصري مختلفة عن اي دوري من حيث طريقة اللعب والتدريب.



واضاف ال الشيخ، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي هاني حتحوت في برنامج الماتش المذاع على فضائية صدى البلد، انه عقد اجتماعا سريا مع حسام حسن والادارة الفنية للفريق لتدعيم صفوف الفريق في الفترة القادمة، والتخطيط للنصف الثاني من الدوري.



واشار آل الشيخ الى ان التحكيم في مصر طبيعي مثل ما يحدث في جميع الدوريات الأوروبية والعربية، واستخدام حكم اجنبي يريح الأغلبية من الفرق.