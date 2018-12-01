محافظ بني سويف يتابع سير عمل حملة 100 مليون صحة في المواعيد المسائية.. صور

تابع المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف "مساء السبت " سير العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية"السكر" والسمنة " والضغط " تحت شعار "100 مليون صحة،والتي انطلقت اليوم السبت، حيث رافقه عدد من أعضاء مجلس النواب ،الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة.





و تفقد المحافظ عددًا من المواقع الثابتة والمتحركة التي تم تخصيصها للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية بمركزي ببا وبني سويف منها(الوحدة الصحية بجزيرة ببا، العيادة المتنقلة بميدان الزراعيين ،ومستشفى بني سويف النموذجي)، حيث اطمأن المحافظ على انتظام العمل في الفترة المسائية للمبادرة والتي تبدأ من الساعة 3 عصرا حتى 9 مساءً، والتأكد من توافر كافة أوجه الدعم المطلوبة لانجاح المبادرة وتحقيق الهدف منها ، مناشدًا المواطنين بالمشاركة الفاعلة في المبادرة للاطمئنان على صحتهم وصحة ذويهم، خاصة وأن أعمال الكشف والفحص لاتستغرق سوى دقائق معدودة فضلا عن مجانية الكشف والعلاج للحالات التي تثبت ايجابيتها.





يذكر أن المحافظ المستشار هاني عبد الجابر قد أعلن "اليوم" عن انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية ، والتي بدأت اليوم السبت 1/12/2018 وتستمر 3 شهور حتى 28 فبرابر 2019 ، حيث زار المركز الطبي شرق النيل والذي شهد قيام المحافظ بالإعلان عن تنفيذ المبادرة التي تستهدف فحص أكثر من 1.7 مليون مواطن بالمحافظة من خلال 194 نقطة تمركز ثابتة ومتحركة يقوم على إدارتها 534 فريقا لتغطية أماكن الكشف على مستوى المحافظة ،و(590) مُدخل بيانات على مستوى المحافظة لإدخال البيانات وتوعية المواطنين بأهمية المبادرة .