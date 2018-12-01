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رياضة

تركي أل الشيخ: طموحنا استضافة السعودية لبطولات عالمية

السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:44 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، أن المملكة تطمح في استضافة بطولات عالمية على اراضيها.

وقال آل الشيخ فى تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد : ماحدث في السعودية من ازدهار يعود لدعم القيادات، جميعا نعمل كفريق واحد لتحقيق الأهداف.

واردف: نطمح فى استضافة بطولات عالمية، وان نصبح من أفضل 10 دوريات بالعالم.

وتابع : هناك نقلة بالدوري السعودي بسبب الحضور الجماهيري، واصبحنا الان قبلة من قبل الرياضة فى العالم

وتمني ال الشيخ ان تحظى مصر بهذا الازدهار الرياضي.
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