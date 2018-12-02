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أخبار العالم

في إنذار أخير.. مجلس الشيوخ الأمريكي يخير تركيا بين روسيا والغرب

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 09:28 ص
صدى البلد
دعاء أبوهشيمة
وجّه مجلس الشيوخ الأمريكي إنذارًا أخيرًا لتركيا، والذي بموجبه ينبغي على تركيا أن تختار بين روسيا والغرب.

ووفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية، صرح رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ جيمس إنهوف، الذي حل محل جون ماكين مؤخرًا في هذا المنصب، بأنه قد حان الوقت لأن تقرر أنقرة وتتصرف وفقًا لوضعها كعضو في الناتو.

وقال إنهوف "على الحكومة التركية أن تختار بين روسيا والغرب، وبين شراء نظام دفاع جوي متطور في روسيا أو البقاء شريكا في برنامج الأسلحة الأكثر تكلفة في الولايات المتحدة وهو طائرة اف -35"، مشيرا إلى أنه إذا كانت تركيا تريد البقاء في برنامج إف-35، فعليها رفض شراء إس-400.

وشدد إنهوف على أن "تركيا تنتظر العواقب في حال استمرت في عملية شراء إس-400، لكنه لم يوضح الإجراءات التي سيقوم باتخاذها".

وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن الولايات المتحدة تخشى من أن، بعد تسليم منظومة "إس-400"، سيصل الخبراء العسكريون الروس إلى تركيا، وسيكتشفون أسرار "مكافحة الرادار" في القاذفات الأمريكية المقاتلة "إف-35".

وقال الخبير العسكري ستيفن زالوجي "هناك مخاوف من أن يسمح الأتراك للأخصائيين الروس باختبار رادارات "إس-400" ضد طائرات F-35 التركية، من أجل إبطال خواص "مكافحة الرادار" في المقاتلة الأمريكية".

من الجدير بالذكر أنه تم توقيع عقد لتوريد أنظمة الدفاع الجوي الروسي "إس-400" في عام 2017. ووفقًا للوثيقة، يجب أن تحصل تركيا على أربع كتائب من "إس-400" بمبلغ 2.5 مليار دولار.
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