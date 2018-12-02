السفارة السعودية بالقاهرة تهنئ الإمارات بعيدها الوطني

هنّأت السفارة السعودية بالقاهرة دولة الإمارات بمناسبة عيدها الوطنى الذي يوافق يوم 2 ديسمبر من كل عام.





ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة من خلال حسابها الشخصى "التهاني الصادقة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة فى يومها الوطنى 47 وستبقى دومًا أفراحنا واحداً".



