السفارة السعودية بالقاهرة تهنئ الإمارات بعيدها الوطني

هنّأت السفارة السعودية بالقاهرة دولة الإمارات بمناسبة عيدها الوطنى الذي يوافق يوم 2 ديسمبر من كل عام.
ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة من خلال حسابها الشخصى "التهاني الصادقة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة فى يومها الوطنى 47 وستبقى دومًا أفراحنا واحداً".
يأتي اليوم الوطني الإماراتي بعد ما اجتمع حكام الإمارات السبع وهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم أبوظبي، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي، والشيخ صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، والشيخ محمد الشرقي حاكم الفجيرة، والشيخ أحمد المعلا حاكم أم القيوين، والشيخ راشد بن حميد النعيمي حاكم عجمان، واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم حيث أقرّ دستورًا مؤقتًا ينظم الدولة ويحدد أهدافها.