مصر تخسر من الكاميرون وتفقد فرص الصعود لكأس العالم للسلة

تلقى المنتخب الوطنى الاول لكرة السلة خسارة مفاجئة أمام نظيره الكاميرون بنتيجة 80/60 في التصفيات الأفريقية المقامة بأنجولا والمؤهلة لمونديال كرة السلة بالصين 2019.
كان منتخب الفراعنة يحتاج للفوز في مباراة اليوم أو الخسارة بفارق 3 نقاط أو أقل وهو ما لم يتحقق ليفشل الفراعنة فى التأهل لكأس العالم.
وتضم قائمة منتخب مصر المشاركة فى التصفيات الإفريقية 12 لاعبا هم: أحمد عادل، هيثم كمال، إبراهيم الجمال، أحمد عمارة، عمر عزب، يوسف شوشة، ابراهيم خالد، باسم الليثي، هيثم كمال، أحمد خلف، عمر طارق، وأنس أسامة.
كان منتخب الفراعنة يحتاج للفوز في مباراة اليوم أو الخسارة بفارق 3 نقاط أو أقل وهو ما لم يتحقق ليفشل الفراعنة فى التأهل لكأس العالم.
وتضم قائمة منتخب مصر المشاركة فى التصفيات الإفريقية 12 لاعبا هم: أحمد عادل، هيثم كمال، إبراهيم الجمال، أحمد عمارة، عمر عزب، يوسف شوشة، ابراهيم خالد، باسم الليثي، هيثم كمال، أحمد خلف، عمر طارق، وأنس أسامة.