مصر تخسر من الكاميرون وتفقد فرص الصعود لكأس العالم للسلة

تلقى المنتخب الوطنى الاول لكرة السلة خسارة مفاجئة أمام نظيره الكاميرون بنتيجة 80/60 في التصفيات الأفريقية المقامة بأنجولا والمؤهلة لمونديال كرة السلة بالصين 2019.



كان منتخب الفراعنة يحتاج للفوز في مباراة اليوم أو الخسارة بفارق 3 نقاط أو أقل وهو ما لم يتحقق ليفشل الفراعنة فى التأهل لكأس العالم.



وتضم قائمة منتخب مصر المشاركة فى التصفيات الإفريقية 12 لاعبا هم: أحمد عادل، هيثم كمال، إبراهيم الجمال، أحمد عمارة، عمر عزب، يوسف شوشة، ابراهيم خالد، باسم الليثي، هيثم كمال، أحمد خلف، عمر طارق، وأنس أسامة.