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برلمان

أبو اليزيد: مبادرة الوفد مع الناس تحظى بحب واحترام الشعب المصري

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:30 م
صدى البلد
معتز الخصوصى
قال النائب الوفدي عمر أبو اليزيد، أن حزب الوفد من أعرق وأقدم الأحزاب السياسية في مصر والشرق الاوسط، مشيرا الى انه حزب الوطنية المصرية.

وأثنى النائب الوفد، على مبادرة المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الوفد "الوفد مع الناس"، قائلا:" مبادرة سوف تعيد الوفد إلي الشارع المصري من جديد خاصة ان حزب الوفد وحكومات الوفد هي التي كانت تدافع عن الطبقات الكادحة وسنت القوانين والتشريعات من أجل الحفاظ علي حقوق العمال والفلاحين و مبادرة رئيس الوفد مبادرة قومية وطنية لأنها تعتمد علي الاستمرارية في تقديم الخدمات وتحقيق آمال وأحلام الشعب المصري العظيم".

وأكد النائب الوفدي، خلال كلمته باجتماع اللجنة العامة واللجان الفرعية لحزب الوفد بمحافظة الجيزة، أنه يحرص علي التواصل الدائم مع المواطنين من أجل قضاء حوائجهم وتذليل كافة المشكلات، قائلا:"سوف أقدم كل الجهد من خلال مبادرة الوفد مع الناس في محافظة الجيزة".

وأشار إلي أنه علي أتم استعداد للعمل علي مدار اليوم لاستقبال عدد أكبر من شكاوى المواطنين وتوصيلها للمسئولين للعمل على حلها، بالإضافة إلي التعاون التام مع لجان الوفد في الجيزة والتي أثبتت خلال اجتماعها في مقر الوفد انها علي قدر المسئولية وتحمل هموم المواطنين بالمحافظة لذا فإن كل الدعم لهم و للمبادرة الإيجابية التي سوف تحظى بحب واحترام الشعب المصري.

يذكر أن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الوفد، شدد على أهمية تذليل جميع العقبات من أجل وصول الحملة الي كل بيت في مصر، قائلا:"الوفد طوال تاريخه يدعم ويساند الدولة المصرية ويقف الي جوار الطبقات الكادحة وهذا هو دور الوفد الذي يسير بخطوات ثابتة بفضل العمل الدؤوب الذي نقوم به داخل بيت الأمة لذا اطالب الجميع بالوقف أمام مسئوليته وأن نقف صفا واحدا من أجل عودة الوفد في الشارع وتقديم كل ما هو أفضل للمواطن المصري".
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