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رياضة

تشكيلة مباراة الرجاء وفيتا كلوب في موقعة نهائي الكونفدرالية

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:39 م
صدى البلد
يسرى غازى
أعلن الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي عن التشكيل الأساسي لفريقه أمام فيتا كلوب الكونغولي خلال المباراة التى تقام فى تمام التاسعة مساء على ملعب "الشهداء" بكينشاسا، فى إياب نهائي الكونفدرالية.

وجاء تشكيل الرجاء كالتالى :

الزنيتي – الورفلي – بانون – بوطيب – شاكير – مابيدي – باي نياس – حدراف – حفيظي - بنجليب – رحيمي

بينما جاءت تشكيلة الرجاء كالآتي:

بونجامان- شاباني- بومبونجا بوتولي- كوبا- موزينجا- نجوديكاما- إيمومو- نجوما- مولوكو- اومبا- مونديلي

وحسم الرجاء نتيجة الذهاب لصالحه من المغرب بنتيجة 3-0 ، ويحتاج للتعادل أو الخسارة على الأقل 2-0 من أجل التأهل.
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