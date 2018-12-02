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فن

شاهد .. مي كساب مع ابنتها: الحب الحب العشق العشق

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:21 م
صدى البلد
محمد بدران
نشرت الفنانة مي كساب، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بابنتها "فريدة".

وعلقت "مي" قائلة: "الحب الحب، العشق العشق، اللي حببتني في خلفة البنات، اللهم ديمها نعمة واحفظهم وأنعم على كل مشتاق، صباحكم خير وسعادة ورضا".

يذكر أن مى كساب غابت عن الساحة الفنية بسبب حملها وولادتها، وتزوجت عام 2015 من مغني المهرجانات "أوكا"، وأنجبت منه ابنتيها فريدة، وداليدا.
شاهد .. مي كساب مع ابنتها: الحب الحب العشق العشق
شاهد .. مي كساب مع ابنتها: الحب الحب العشق العشق
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