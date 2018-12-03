أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية في أول أيام نوة قاسم

تشهد محافظة الإسكندرية، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الاثنين، طقس غير مستقر، يصاحبه هطول أمطار غزيرة، ونشاط ملحوظ في حركة الرياح، مع انخفاض درجات الحرارة، دون تأثير على حركة المرور أو الملاحة البحرية.



من جانبها أعلنت محافظة الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى، وتشديد الطوارئ في شركة الصرف الصحي، للتعامل مع توقعات وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بهطول الأمطار.



وتتعرض الإسكندرية في الوقت الحالي لموجة من الطقس السيئ بالتزامن مع أول أيام نوة قاسم والتي تستمر 4 أيام يصاحبها أمطار غزيرة ورياح وانخفاض في درجات الحرارة.