ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية في أول أيام نوة قاسم

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:44 ص
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
تشهد محافظة الإسكندرية، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الاثنين، طقس غير مستقر، يصاحبه هطول أمطار غزيرة، ونشاط ملحوظ في حركة الرياح، مع انخفاض درجات الحرارة، دون تأثير على حركة المرور أو الملاحة البحرية.

من جانبها أعلنت محافظة الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى، وتشديد الطوارئ في شركة الصرف الصحي، للتعامل مع توقعات وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بهطول الأمطار.

وتتعرض الإسكندرية في الوقت الحالي لموجة من الطقس السيئ بالتزامن مع أول أيام نوة قاسم والتي تستمر 4 أيام يصاحبها أمطار غزيرة ورياح وانخفاض في درجات الحرارة.
loading...

ترشيحاتنا

علي جمعة يكشف عن 7 أعمال أوصى بها رسول الله ويغفل عنها الكثيرون

سيرين عبد النور تتألق بإطلالات ساحرة فى ديو المشاهير ..صور

تظاهرة حب تجتاح السوشيال ميديا احتفالا بعودة الخطيب .. صور

تعرف على جدول الدوري الانجليزي بعد انتهاء الجولة الـ14 بفوز ليفربول القاتل

تعرف على فوائد هذا النبات ..مطهر للبول ومنشط للرحم

شاهد.. بدء فعاليات افتتاح معرض إيديكس 2018 بحضور الرئيس السيسي

موعد الإعلان عن جائزة أفضل لاعب فى العالم وموقف محمد صلاح

السيسى يستقبل رؤساء الوفود المشاركة فى إيديكس 2018

محمد صلاح على موعد مع الفوز بالكرة الذهبية.. اليوم

شاهد.. السيسي يفتتح معرض إيديكس 2018 للصناعات الدفاعية والتسليح

اليوم.. أمطار على السواحل الشمالية والدلتا

مباريات اليوم.. مواجهات نارية للمحترفين المصريين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر الصور الأولى لحادث تصادم عدة سيارات بـ الصحراوى الشرقي

سيرين عبد النور تتألق بإطلالات ساحرة فى ديو المشاهير ..صور

الرداد وإيمي وأحمد رزق يهنئون أشرف عبد الباقي بـ جريما في المعادي.. صور

سعر صادم لفستان إليسا في حفل ساقية الصاوي.. صور

الرجاء هايص وفيتا كلوب لايص بعد النهائي المثير للكونفدرالية.. صور

فيديو

شاهد.. الرئيس يتفقد المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والتسليح إيديكس 2018
وزير الدفاع: معرض أيديكس 2018 دليل أمن واستقرار مصر..فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع بجميع المحافظات.. فيديو
السيسى يستقبل رؤساء الوفود المشاركة فى إيديكس 2018
شاهد..لحظة وصول الرئيس السيسي لافتتاح معرض إيديكس 2018

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية؟

هل تتوقع فوز محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية؟