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أخبار العالم

بصحبة رئيسي الموساد والأمن القومي.. نتنياهو يلتقي بومبيو في بروكسل

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:47 ص
صدى البلد
حسن محرم
أعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أوفير جندلمان، أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو سيلتقي مساء اليوم، الاثنين، وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بروكسل.

وأشار المتحدث في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن هذا اللقاء تم تحديده الأسبوع الماضي، حيث سيناقش الطرفان التطورات الإقليمية وعددا من الملفات، دون أن يحدد هذه الملفات على وجه الدقة.

وسيرافق نتنياهو في هذا اللقاء رئيس الموساد ورئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي.

ويأتي هذا اللقاء في الوقت الذي يواجه نتنياهو اتهامات رسمية بالفساد.
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