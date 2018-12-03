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رياضة

أول رد فعل من اتحاد السلة بعد الفشل في التأهل إلى كأس العالم

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:57 ص
منتخب السلة
منتخب السلة
عمرو الحلوانى
قرر مجلس إدارة اتحاد كرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة، إقالة عمرو أبو الخير، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، بعد الفشل في التأهل إلى كأس العالم للعبة المقرر إقامته العام المقبل في الصين.

وتلقى المنتخب الوطني الأول لكرة السلة خسارة مفاجئة أمام نظيره الكاميرون بنتيجة 80/60 في التصفيات الأفريقية المقامة بأنجولا والمؤهلة لمونديال كرة السلة بالصين 2019.

كان منتخب الفراعنة يحتاج للفوز في مباراة اليوم أو الخسارة بفارق 3 نقاط أو أقل وهو ما لم يتحقق ليفشل الفراعنة فى التأهل لكأس العالم.

وتضم قائمة منتخب مصر المشاركة في التصفيات الإفريقية 12 لاعبا هم أحمد عادل، هيثم كمال، إبراهيم الجمال، أحمد عمارة، عمر عزب، يوسف شوشة، ابراهيم خالد، باسم الليثي، هيثم كمال، أحمد خلف، عمر طارق، وأنس أسامة.
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