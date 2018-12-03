المبعوث الأممي لليمن يصل إلى صنعاء للقاء قادة ميليشيات الحوثي

وذكرت قناة "العربية الحدث"، أنه سيتم الدفع باتجاه إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الطيران المدني في محادثات السلام.





وصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الاثنين، إلى صنعاء للقاء قيادة ميليشيات الحوثي، في إطار جهوده الساعية لعقد محادثات لتحقيق سلام في اليمن التي ستعقد في السويد خلال الشهر الجاري.وتأتي زيارة غريفيث بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن أن طائرة تابعة للأمم المتحدة ستهبط في صنعاء لإخلاء 50 مصابا من الحوثيين إلى مسقط.وكان المبعوث الأممي لليمن قد أعرب عن امتنانه لجميع من دعا إلى وقف العمليات العسكرية في الحديدة، قائلا: "لا شيء يجب أن يمنع المجتمع الدولي من استئناف الحوار والمشاورات لتفادي الأزمة الإنسانية باليمن".