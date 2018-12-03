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محافظات

محافظ شمال سيناء: تشغيل ملاحات سبيكة خلال أيام

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:51 م
اللقاء
اللقاء
احمد صالح
التقى اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء مع الدكتور أسامة عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات والوفد المرافق له، وتناول اللقاء بحث الإجراءات التنسيقية اللازمة لاعادة تشغيل ملاحة سبيكة عن طريق لشركة النصر للملاحات.إعادة تشغيل ملاحة سبيكة غرب العريش قريبًا لإنتاج الملح. 

جاء في بيان صادر عن المحافظة بأن تشغيل ملاحة سبيكو سيكون خلال أيام، وستكون عملية التشغيل للملاحة تدريجيا وعلى مراحل حتى يتم التشغيل الكامل للملاحة بكامل طاقتها وانتاج الملح الخام والمصنع وملح الطعام الفاخر .
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