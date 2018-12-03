محافظ شمال سيناء: تشغيل ملاحات سبيكة خلال أيام

التقى اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء مع الدكتور أسامة عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات والوفد المرافق له، وتناول اللقاء بحث الإجراءات التنسيقية اللازمة لاعادة تشغيل ملاحة سبيكة عن طريق لشركة النصر للملاحات.إعادة تشغيل ملاحة سبيكة غرب العريش قريبًا لإنتاج الملح.



