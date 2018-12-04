حكم تركيب المرأة رموش الزينة

ورد سؤال للشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه "هل تركيب الرموش التي يستمر وضعها ستة اشهر، حرام أم حلال؟".



وقال "ممدوح" في إجابته على السؤال الوارد إليه عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على فيسبوك، إنه إذا كانت هذه الرموش الصناعية تركب على غيرها من الطبيعية، بحيث لا يمكن إزالتها ولا يمكن وصول ماء الوضوء إلى ما تحتها من شعر، ففي هذه الحالة تعتبر حائل من حائل صحة الوضوء.



وأضاف أمين الفتوى، أن هذه الرموش لو كانت قابلة لنفاذ ماء الوضوء منها إلى ما تحتها ويسهل ايضا تركيبها وإزالتها في أي وقت، ففي هذه الحالة يجوز للمرأة المتزوجة بإذن من زوجها ولا يجوز لغير المتزوجة على اعتبارها موضع للتدليس.