فيديوجراف.. الرئيس يتفقد المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والتسليح إيديكس 2018

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، معرض "إيديكس 2018"‬ للدفاع والتسليح، بمركز مصر للمعارض الدولية، والذي تنظمه وزارة الدفاع والإنتاج الحربي بالتعاون مع شركة "كلاريون" العالمية للدفاع والأمن، وبمشاركة كبرى المعارض والشركات الدولية في مجالات التسليح والدفاعية والأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.



وفور وصوله، استقبل الرئيس السيسي، رؤساء الوفود المشاركة فى المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2018، كما التقط صورة تذكارية مع الوفود المشاركة فى المعرض خلال فعاليات الافتتاح.



وتفقد الرئيس المعرض الدولى الأول للصناعات الدفاعية والتسليح إيديكس 2018 واستمع لشرح تفصيلي لأجنحة المعرض وما تحويه من معروضات.