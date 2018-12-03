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تعليم

المهن التعليمية تنفي شائعة إقرار خصومات على المعلمين

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:08 م
صدى البلد
حمادة خطاب
نفت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، ما تداوله بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية وما نشره البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خصم 2% من راتب المعلم ، و15 % من مكافأة الامتحانات .

وأكدت نقابة المهن التعليمية أن نقيب المعلمين لم يلتق مندوب مجلة أخر ساعة منذ ما يقرب من عام، كما توضح أنها لم ولن تستطع فرض أي خصومات على المعلمين إلا بقانون يصدره مجلس النواب وهو ما لم يحدث.

وناشدت نقابة المهن التعليمية ، جموع المعلمين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة وإشعال فتيل الفتن في أوساط المعلمين .
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