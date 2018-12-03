أول تصريح لنجم فرنسا كليان مبابي بعد فوزه بلقب أفضل لاعب صاعد

أعرب كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، عن سعادته بحصد جائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في العالم في 2018، المُقدمة من مجلة "فرانس فوتبول".



وقال مبابي، خلال الحفل المقام حاليا في العاصمة الفرنسية باريس، عقب تسلم الجائزة: "أنا سعيد، هذا اللقب يتوج سنة رائعة بالنسبة لي، وأشكر زملائي في باريس سان جيرمان، حيث حصدنا الألقاب المحلية، ولولاهم ما وصلت إلى هنا".



وأضاف: "تمكنا من كتابة التاريخ مع المنتخب الفرنسي، بحصد لقب كأس العالم، وسأستغل هذه الفرصة العظيمة لأشكر كل زملائي على هذا الإنجاز الكبير".



وتابع: "هذا إلهام إضافي لي لمواصلة القتال خلال السنوات المقبلة".



واختتم: هدفي القادم هو الفوز بكل شيء، لا يوجد خيار ولكن كما أقول دائمًا هذا يحتاج لعمل كبير جدًا ومساندة زملائي".