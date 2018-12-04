المالح والمحروق.. حيل سريعة لحل مشاكل الأرز المطبوخ

تعرفي معنا على أهم وأسرع طرق، لحل مشاكل الأرز المطبوخ، دون أن ترميه، سواءً كان مالحا أو محروقًا وجافًا، كل هذا بنصائح من الشيف هالة فهمى.





الأرز المالح

تعد زيادة الملح من المشاكل التي تواجه السيدات عند تحضير الأرز، لأنه بكمية كبيرة من الملح يتغير مذاق الأرز ويصعب تناوله، ولكن يمكنك اليوم التخلص من هذه المشكلة بعدة طرق، منها:





أولا: مزج ملعقة صغيرة من السكر مع نصف كوب من الماء، وإضافتهما للأرز المالح، سيقلل ذلك من حدة ملوحة الأرز ويعادل الطعام به.





أو بطريقة أخرى، وضع القليل من الأرز الجاف، داخل قطعة نظيفة من الشاش، ووضعهما داخل حلة الأرز، وتركه قليلا حتى يدخل في مرحلة التسوية ومن ثم يتم نزعه. ولكن لا ننسى أن هذه الحلول يتم تنفيذها أثناء طهي الطعام على النار، وليس بعد طهيه، حتى يتشرب الأرز بشكل جيد، ونتخلص من الملح مع الحرارة.





ولا ننسى ضرورة الالتزام بمعاير الملح المناسب مع الأرز، حيث أن لكل كوب أرز نصف ملعقة ملح صغيرة، فعليكم الالتزام بالمقادير تجنبا لهذه المشكلة.





الأرز الجاف

يعتمد مذاق الأرز الجيد على عدة عوامل، لعل من أهمها السمنة أو أي مادة دهنية يُحضّر بها الأرز، لأن قلة السمنة والدهون في الأرز، تجعله جافا ويابسا، مهما أضيفت إليه المياه أو الشوربة، لهذا تجنبوا الوقوع في مشكلة الأرز الجاف، أولا: بالتزام بمعاير السمنة مع الأرز، أي لكل كوب أرز نصف ملعقة سمنة كبيرة.





وفي حالة الوقوع في مشكلة الأرز الجاف، يمكنك حلها بوضع ملعقة أو أكثر من السمنة أو الزبدة المذابة على الأرز، أثناء الطهي، ما سيساعدك على إتمام مذاقه وجعله "طري ومفلفل".





الأرز المحروق

الأرز المحروق، من أكثر المشاكل انتشارا وتكرارا، مع السهو ونسيان الأرز ولو للحظات على النار.