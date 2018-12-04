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حوادث

ضبط 614 مخالفة مرورية متنوعة في أسوان

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 03:37 م
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات مرورية
شاذلى عبد الفتاح
نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة مرورية أسفرت عن ضبط 614 مخالفة مرورية متنوعة في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وخلال الحملة تم ضبط 3 قائدى سيارة لتعاطي مواد مخدرة، بجانب ضبط سيارة ومركبة توك توك بدون ترخيص ، إلى جانب تحرير 165 مخالفة تجاوز حد السرعة والتصالح الفوري في 73 مخالفة، وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش وسحب 81 ترخيصًا حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 190 مخالفة متنوعة.

تأتي هذه الحملات في إطار ترسيخ الشعور بالأمن، وتعميق الثقة لدى المواطنين في جهاز الشرطة، وقدرة رجاله على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
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