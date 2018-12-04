رئيس الحركة الوطنية يعين مصطفى الحسيني أمينًا للحزب بمحافظة المنيا

قرر اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، تعيين مصطفى الحسيني أحمد عبد الوهاب محمد أمينًا لحزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة المنيا.



والتقى اللواء رؤوف بأمين الحزب الجديد وناقشا خطة التحرك خلال المرحلة المقبلة، وعقد عدد من الفعاليات والأنشطة الجماهيرية والتواصل مع الجماهير وزيادة عدد العضويات والتركيز علي ملف الشباب والمرأة.



وجاء نص القرار الذي حمل رقم " 28 “ لسنة 2018 :

- بعد الاطلاع علي قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 وتعديلاته .

- و بعد الإطلاع علي لائحة النظام الأساسي و اللائحة التنظيمية للحزب .

- وعلي المشاورة مع الأمين العام للحزب .

- وعلي ما عرضه علينا الأمين العام المساعد وأمين التنظيم .

قــــــــــــــــــرر

المادة الأولي : يعين الأستاذ / مصطفي الحسيني أحمد عبد الوهاب محمد أمينا عاما لمحافظة المنيا .

المادة الثانية : ينفذ إعتبارا من تاريخه .

وجاء القرار ممهورًا بتوقيع اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب .