مصرع عامل بمجلس مدينة شبين الكوم صدمته سيارة أثناء تقليم الأشجار

لقي عامل بمجلس مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مصرعه صدمته سيارة أثناء تقليمه الأشجار في منتصف طريق شبين الكوم قويسنا أمام قرية ميت خلف.



تلقي اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، اخطارا من اللواء سيد سلطان مدير البحث الجنائي، بتلقيه بلاغا بحادث سيارة بقرية ميت خلف.



وبالانتقال تبين أن الحادث بطريق قويسنا شبين الكوم أمام قرية ميت خلف حيث اصطدمت سيارة ملاكي رقم " ٤٣٩٦ " م و ص " ملاكي قيادة "ع.ا" حيث تخطت السيارة الطريق المعاكس واصطدمت بـ " ربيع طه " ٥٤ سنة عامل بالوحدة المحلية لقرية المصيلحة والذي كان يمارس عمله بمنتصف الجزيرة بتقليم الأشجار وتوفي في الحال.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.