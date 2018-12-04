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رياضة

تداعيات نقل كلاسيكو ليبرتادوريس.. الأمن يخلي ملعب بوكا جونيورز بسبب قنبلة

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 11:53 م
ارشيفية
ارشيفية
محمد رشاد
أخلت قوات الشرطة بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس استاد لا بومبونيرا الخاص بفريق بوكا جونيورز، بسبب تهديدات بوجود قنبلة، على هامش تجمع جماهير الفريق لدعمه قبل التوجه إلى العاصمة الإسبانية مدريد لخوض نهائي كوبا ليبرتادوريس.

جاء التهديد في غياب لاعبي الفريق، حيث خاضوا تدريبهم الأخير صباحًا، بينما تزامن مع الدعوة لتجمع جماهيري خارج الملعب، لدعم لاعبي الفريق قبل توجههم لخوض مواجهة نهائي البطولة القارية أمام غريمهم ريفر بليت.

ومن المقرر أن تسافر بعثة بوكا جونيورز غدًا إلى إسبانيا، لخوض نهائي كوبا ليبرتادوريس "كأس أمريكا الجنوبية للأندية الأبطال" الذي تم نقله خارج الأرجنتين بسبب أعمال شغب قبل مواجهة الإياب على ملعب مونيمنتال الخاص بفريق ريفر بليت.

وانتهت مواجهة ذهاب كوبا ليبرتادوريس بين بوكا جونيورز وريفر بليت على ملعب لا بومبونيرا بالتعادل بهدفين لكل فريق، ولا تعتمد لوائح نهائي كوبا ليبتادوراس على الاحتكام لقاعدة أفضلية الأهداف خارج الأرض.
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